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إيتو أول ياباني في ريمس

إيتو أول ياباني في ريمس
30 يوليو 2022 12:09

 
رينس (أ ف ب) 

أعلن ريمس الفرنسي تعاقده مع المهاجم الياباني الدولي جونيا إيتو لأربعة مواسم، قادماً من جنك البلجيكي مقابل 10 ملايين يورو، وأصبح إيتو أول لاعب ياباني يحمل ألوان نادي رينس.

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وبقي إيتو «29 عاماً» الذي تكوّن في جامعة كاناجاوا في يوكوهاما، في الدوري الياباني حتى عام 2019، قبل الانضمام إلى جنك في الدرجة البلجيكية الأولى حتى 2024.
وفي موسمه الأول مع فريقه البلجيكي، أحرز لقبي الدوري والكأس السوبر.
في العام التالي، أحرز لقب الكأس ثم أنهى مغامرته مع «سمورفن» بخوض 144 مباراة، سجل خلالها 29 هدفاً و49 تمريرة حاسمة، فيما كان أفضل ممرّر في جوبيلر ليج الموسم الماضي «16».
بموازاة ذلك، فرض المهاجم الذي يفضّل اللعب على الجبهة اليمنى، نفسه مع المنتخب الوطني «9 أهداف في 36 مباراة دولية»، وهو يحظى بثقة المدرب هاجيمي مورياسو مع الاقتراب من نهائيات مونديال قطر في نوفمبر.

فرنسا
اليابان
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