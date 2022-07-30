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إصابة تشامبرلين «خطيرة»

إصابة تشامبرلين «خطيرة»
30 يوليو 2022 10:57

 
ليفربول (رويترز) 

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كشف ليفربول عن أن لاعب وسطه أليكس أوكسليد-تشامبرلين سيغيب عن الملاعب لبعض الوقت، بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال تدريبات فريقه، استعداداً للموسم الجديد في سنغافورة.
وتعرض اللاعب الإنجليزي الدولي «28 عاماً» للإصابة خلال المباراة الودية التي انتصر فيها ليفربول 2-صفر على كريستال بالاس في 15 يوليو الجاري.
وقال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، إن إصابة أوكسليد-تشامبرلين خطيرة، لكنها لن تتطلب جراحة، ورغم ذلك فإنه لم يحدد مدة تعافي اللاعب.
وقال كلوب في مقال على موقع النادي على الأنترنت «بالنسبة لأوكسليد الأمر سيستغرق مدة أطول، إنها إصابة خطيرة في عضلات الفخذ الخلفية، وستحتاج مدة أطول للتعافي».
وأضاف كلوب «لكنها عضلات الفخذ الخلفية، وكلنا نكره هذه الكلمة ونكره الإصابة، لكنها تحدث ما بين وقت وآخر، وهذه المرة يتعلق الأمر بأوكسليد».

الدوري الإنجليزي
ليفربول
سنغافورة
كلوب
أليكس أوكسليد تشامبرلين
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