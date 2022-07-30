سترلينج.. «أول بصمة»



لندن (د ب أ)



فاز تشيلسي الإنجليزي على مضيفه أودينيزي الإيطالي 3-1، في مباراة ودية، استعداداً للموسم الجديد.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله نجمه الفرنسي نجولو كانتي في الدقيقة 20، قبل أن يضيف رحيم سترلينج الهدف الثاني في الدقيقة 37، وهو أول هدف يسجله مع الفريق منذ انضمامه إليه، قادماً من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي الدقيقة 42 سجل جيرارد دولوفيو الهدف الوحيد لأودينيزي، قبل أن يعود تشيلسي للتسجيل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة عن طريق ماسون ماونت.

ويستهل تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل بمواجهة

إيفرتون، فيما يحل أودينيزي ضيفاً على ميلان في أولى مراحل الدوري الإيطالي يوم 13 أغسطس المقبل.