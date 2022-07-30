ألكاراس يقترب من لقب أوماج



أوماج (أ ف ب)

بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف خامساً عالمياً، نصف نهائي دورة أوماج الكرواتية في التنس، بفوزه السهل على الأرجنتيني فاكوندو باجنيس 6-صفر و6-4.

واحتاج ابن الـ19 عاماً الى ساعة و23 دقيقة، لحسم بطاقته إلى نصف النهائي على حساب المصنف 120 عالمياً، ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه العام الماضي، وافتتح به باكورة ألقابه التي وصلت الى خمسة، بينها أربعة هذا العام، واثنان منها في دورات الألف نقطة للماسترز.

وبعد تحقيقه فوزه الـ40 هذا الموسم، عندما تغلب على السلوفاكي نوربرت جومبوس في الدور الثاني، أضاف الإسباني فوزاً جديداً، وبات على بُعد اثنين من الاحتفاظ باللقب.

لكن الإسباني المصنف أول في الدورة يواجه تحدياً إيطالياً بامتياز مع تأهل ثلاثة إيطاليين الى نصف النهائي.

ويلتقي ألكاراس في دور الأربعة جوليو زيبييري الفائز على الإسباني الآخر بيرنابي ساباتا ميارليس 7-5 و6-4، فيما ستكون المواجهة الثانية في نصف النهائي بين يانيك سينر المصنف ثانياً في الدورة وفرانكو أجامينوني بعد فوز الأول على الإسباني روبرتو كارباليس باينا 6-4 و7-6، والثاني على مواطنه ماركو تشيكيناتو 6-2 و6-1.