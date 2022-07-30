كوندي في «حالة لهفة»



مدريد (أ ف ب)

أبدى المدافع الدولي الفرنسي جول كوندي، سعادته بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، حيث يخوض «مرحلة جديدة في مسيرتي على كافة المستويات»، وفق ما نقل عنه تلفزيون النادي «الكاتالوني».

وقال كوندي في اليوم التالي، لحسم صفقة انتقاله إلى برشلونة من الخصم المحلي إشبيلية، إنه «فخور وفي الوقت ذاته متلهف لأني أصل الى نادٍ كبيرٍ، برشلونة مرحلة جديدة في مسيرتي على المستويات كافة.

ولاحقاً، أعلن برشلونة في بيان أن التوقيع الرسمي على العقد سيحصل الاثنين في مركز جوان جامبر للتمارين، وستكون مدته خمسة أعوام، مع بند جزائي خيالي لفسخه يصل إلى مليار يورو.

وكشف ابن الـ23 عاماً أن مدرب الفريق «الكاتالوني» تشافي هرنانديس «لعب دوراً كبيراً في وصولي إلى هنا، تحدثنا مع بعضنا مرات عدة، لقد أحببت حقاً حديثه، وكانت المناقشات سلسلة جداً، ولدينا نفس النظرة تجاه كرة القدم».

وأضاف «آمل أن أقدم أفضل ما لدي، وأن أحصل على أكبر وقت ممكن من الوقت داخل الملعب، حتى أتمكن من لعب دور رئيسي في هذا النادي».

وحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن قيمة الصفقة تصل الى نحو 50 مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين مكافآت.

وبدا أن اتفاقاً وشيكاً حصل بين إشبيلية وتشيلسي الإنجليزي، بشأن انتقال اللاعب في نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنّ الصحافة الإسبانية كشفت عن الدور الحاسم لتشافي في إقناع الفرنسي بمشروع النادي «الكاتالوني»، إضافة الى رغبة الأخير في الانضمام الى صفوفه.

ويتعافى كوندي «23 عاماً» حالياً من جراحة خضع لها، إثر إصابة في فخذه الأيسر.

ورغم الأزمة المالية التي يمر بها، ما أجبره الموسم الماضي على الانفصال عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمصلحة باريس سان جرمان الفرنسي، يعتبر برشلونة من أكثر الفرق نشاطاً في سوق الانتقالات الصيفية، إذ سبق له أن ضم الإيفواري فرانك كيسييه «ميلان الإيطالي»، والدنماركي أندرياس كريستنسن «تشيلسي»، من دون مقابل، لانتهاء عقديهما مع فريقيهما، والبرازيلي رافينيا «ليدز يونايتد الإنجليزي»، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي «بايرن ميونيخ الألماني»، اللذين كلفاه 70 و50 مليون يورو توالياً.