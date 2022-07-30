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دورتموند.. «بداية الغيث» بـ «ثلاثية الكأس»

دورتموند.. «بداية الغيث» بـ «ثلاثية الكأس»
30 يوليو 2022 10:33

 
برلين (أ ف ب) 

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افتتح بوروسيا دورتموند الموسم الجديد، بفوزه الكبير على مضيفه ميونيخ 1860 المنافس في الدرجة الثالثة بنتيجة 3-صفر، في الدور الأول من بطولة 
كأس ألمانيا.
وبعدما وضعه الهولندي دونييل مالن في المقدمة، أضاف الإنجليزي جودي بيلينجهام الهدف الثاني، قبل أن يفتتح «الوافد الجديد» كريم أدييمي «باكورة» أهدافه، في أول ظهور رسمي له مع الفريق المنتقل إليه من ريد بول سالزبورج النمساوي.
وتعاقد دورتموند في مايو مع الدولي الألماني الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري النمساوي كأفضل هداف، من أجل تعويض رحيل النروجي إرلينج هالاند لمانشستر سيتي الإنجليزي.
ولحق دورتموند بمنافسه في الدرجة الأولى شتوتجارت الذي تخلص بهدف وحيد من دينامو درسدن الهابط في نهاية الموسم الماضي الى الدرجة الثالثة.
كما تأهل ممثلا الدرجة الثانية كارلسروه ونورمبرج، بفوز كاسح للأول على فريق الدرجة الخامسة نوستريليتس 8-صفر، والثاني على كان ماريينبورن من الدرجة الرابعة 2-صفر.
وكان لايبزج أحرز لقبه الكبير الأول برفعه الكأس الموسم الماضي على حساب فرايبورج، ما منحه حق مواجهة بايرن ميونيخ بطل الدوري في مباراة الكأس السوبر.
وأرجئت بالتالي مباراتا لايبزج وبايرن في الدور الأول للكأس ضد توتونيا هامبورج من الدرجة الرابعة وفيكتوريا كولن من الثالثة حتى أواخر أغسطس.

كأس ألمانيا
دورتموند
لايبزج
بايرن ميونيخ
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