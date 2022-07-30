جوارديولا واثق من نجاح «الثنائي الخطير»



أنور إبراهيم (القاهرة)



أبدى الإسباني بيب جوارديولا المديرالفني لمانشستر سيتي، سعادته الكبيرة بنجميه الجديدين، النرويجي إيرلينج هالاند، والأرجنتيني جوليان ألفاريز، مبدياً ثقته الكاملة واقتناعه التام بقدرتهما على اللعب معاً، وتحقيق التفاهم المطلوب في الهجوم، لأنهما «يتحدثان نفس لغة كرة القدم».

وقال في حديث لشبكة «إسبن» إن النجمين الشابين، هما الوجهان الجديدان في كرة القدم بالدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وقادران على صنع الفارق في البطولة القوية.

وإذا كان هالاند معروفاً جيداً في أوروباً، بفضل تألقه وإنجازاته وأهدافه، في دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، والدوري الألماني «البوندسليجا»، فإن ألفاريز مجهول تماماً في أوروبا، ورغم ذلك يرى جوارديولا أن هذا الأخير، تأقلم تماماً على الحياة في «السيتي»، وأنه يشجعه دائماً على الثقة في نفسه، كما يثق في قدرته على إحداث «الأثر المطلوب» في ناديه الجديد.

وعندما سألت الشبكة جوارديولا، عما إذا كان النجمان يمكنهما العب معاً في نفس المباراة، قال: بالتأكيد يمكنهما ذلك، وإذا لعبنا بجناحين «متقاربين»، أرى أن ألفاريز سيكون عنصراً مكملاً لهالاند، وأيضاً إذا لعبنا بنظام «الجناحين المفتوحين».

وركز جوارديولا في بقية الحديث على لاعبه الأرجنتيني الجديد، فقال: جوليان تأقلم جيداً مع الفريق، وهو لاعب جيد، يمكنه التأقلم في غضون يومين، وطالما يملك الموهبة، من المؤكد إنها ستظهر، سواء في الأرجنتين أو إنجلترا.

ولعب ألفاريز «22 عاماً» كل مسيرته الاحترافية السابقة، تحت لواء ريفر بليت، وهي تجربة يراها جوارديولا مهمة جداً، وتضمن لمن يمر بها القدرة على اللعب في أي مكان آخر.

وأضاف جوارديولا: لم نخطئ فيما يتعلق بالتعاقد مع ألفاريز، فهو «لاعب فريق»، يميل إلى اللعب الجماعي، ويجيد تسجيل الأهداف، ويعرف جيداً أين يوجد المرمى، وتوقيعه لـ «السيتي» أمر رائع، ونحاول أن نخرج منه أفضل ما عنده، وسنضيف إليه من خبراتنا أشياءً أخرى جديدة في لعبه.

واختتم جوارديولا حديثه بقوله: نريد أن يشعر بأنه في حالة جيدة معنا، لإنه قادم من فريق كبير لديه ثقافة الفوز، وسيستمر في الفوز معنا، لقد اشترينا هذه العقلية الانتصارية.