منتخبنا يختتم مشاركته بمونديال «القدم الإلكترونية»

دبي (الاتتحاد)

خسر منتخبنا أمام نظيره البولندي بنتيجة 0 – 1 ذهابًا و1 – 2 إيابًا، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية، التي أقيمت مساء اليوم في صالة بيلا آرينا بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وبهذه النتيجة يُودّع "الأبيض" المونديال بعد أن قدم أداءً مُميزًا في دور المجموعات، حيث تأهل إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 17 نقطة.

وخلال مباريات اليوم الأول من دور المجموعات، تمكّن الأبيض من جمع 5 نقاط بعد فوزه على منتخب ألمانيا 1 – 0، والتعادل الإيجابي مع منتخبي اليابان وبيرو 1 – 1، بينما خسر أمام منتخب السويد 1 – 4، ومنتخب فرنسا 1 – 2.

وحصد في اليوم الثاني 12 نقطة من الفوز على ألمانيا 1 – 0، وبيرو 2 – 1، وفرنسا 1 – 0، واليابان 3 – 0، وكان قاب قوسين أو أدنى من صدارة مجموعته لولا الخسارة في الدقائق الأخيرة أمام السويد 1 – 2.