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الرياضي

«عالمية أبوظبي 14» للجو جيتسو تسجل إقبالاً كبيراً

«عالمية أبوظبي 14» للجو جيتسو تسجل إقبالاً كبيراً
30 يوليو 2022 00:21

أبوظبي (الاتحاد)

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تشهد النسخة الـ14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، إقبالاً واسعاً من جميع أنحاء العالم لتسجيل المشاركة في المنافسات الأضخم على أجندة الرياضة العالمية، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للجو جيتسو خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل بصالة «جو جيتسو آرينا» في مدينة زايد الرياضية.
ومنذ فتح باب التسجيل في فبراير الماضي، شهدت البطولة إقبالاً كبيراً من أبرز نجوم اللعبة للمشاركة ضمن الفئات المختلفة، واقتربت أعداد اللاعبين المسجلين من الـ 1000 لاعب ولاعبة من 30 دولة، ما يسلّط الضوء على المكانة الراسخة التي تتمتع بها البطولة انطلاقاً من كون أبوظبي هي العاصمة العالمية للجو جيتسو.
ويستمر التسجيل في البطولة حتى شهر نوفمبر، ما يتيح للاعبين فرصة استكمال التسجيل والبدء بالتحضير وتكثيف التدريبات خلال الفترة القادمة، بشكلٍ يضمن تعزيز جاهزيتهم وقدراتهم ومهاراتهم أمام جمهور الرياضة في أبوظبي، لتقديم أداء يليق بالاستحقاق الأبرز عالميا والذي يمثل التألق فيه حلما لكل اللاعبين المحترفين.
ويقول محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو: تواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو ترسيخ مكانتها في صدارة الفعاليات العالمية للعبة، إذ باتت مهرجاناً عالمياً نفخر بتنظيمه كل عام لنرحب بأبطال العالم في عاصمة الجو جيتسو.
وأوضح: بعد 13 نسخةٍ ناجحة من البطولة، تواصل البطولة ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للأبطال والفعالية المفضّلة لعشّاق اللعبة من لاعبين ومدربين ومشجعين من جميع أنحاء العالم لما تشهده من مستويات استثنائية للظفر باللقب الحلم.
وأضاف: استضفنا نسختين من البطولة العام الماضي، واستقبلنا ما يزيد على 6000 لاعب في النسختين 12 و13، متجاوزين كل التحديات الخاصة بالجائحة، وقدمت أبوظبي نموذجاً يحتذى به في التنظيم المشّرف حتى في أصعب الظروف. وسيحظى اللاعبون المشاركون في البطولة بتجربة أكثر تميزاً على الأصعدة كافة في النسخة المقبلة، خاصة مع بدء التحضيرات للحدث.
وواصل: نثق تماماً بقدرتنا على تحقيق نجاحٍ أكبر يفوق كل التوقعات، لنلبي تطلعات اللاعبين من جميع أنحاء العالم.
وأكّد الظاهري أن الإقبال الكبير على التسجيل والمشاركة في البطولة، يعكس قدرة الإمارات والعاصمة أبوظبي على تقديم بطولة متميزة من جميع الجوانب اللوجستية والفنية والجماهيرية والتحكيمية والإعلامية، وبما يواكب أفضل المواصفات العالمية، في مشهد يدل على مدى رسوخ رياضة الجو جيتسو في مجتمع دولة الإمارات، ونجاح الاتحاد في توفير بطولة نموذجية ترحب بأساطير ونجوم اللعبة من جميع أنحاء العالم.
وتنطلق فعاليات النسخة الـ 14 من البطولة في 11 نوفمبر المقبل، بدءاً بمهرجان أبوظبي العالمي للجو جيتسو الذي يستمر ليومين، ويشمل منافسات فئات الأطفال والأشبال والناشئين والشباب «حملة الأحزمة البيضاء»؛ والكبار «حملة الأحزمة البيضاء والزرقاء»؛ وأصحاب الهمم للكبار.
وتقام بطولة أبوظبي العالمية للناشئين والشباب يومي 13 و14 نوفمبر، وتشهد مشاركة الرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً من جميع أنحاء العالم، فيما تُقام بطولة أبوظبي العالمية للأساتذة في 15 و16 من الشهر نفسه، وتجمع نخبة من النجوم العالميين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاماً.

بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
بطولة أبوظبي العالمية للجو جيتسو
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عالمية أبوظبي للجو جيتسو
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