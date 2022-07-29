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الرياضي

تعاون رياضي بين «الدفاع» و«زايد العليا لأصحاب الهمم»

تعاون رياضي بين «الدفاع» و«زايد العليا لأصحاب الهمم»
30 يوليو 2022 00:07

أبوظبي (وام)

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وقعت وزارة الدفاع مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لتعزيز التعاون المشترك في المجال الرياضي. 
وقع المذكرة من جانب الوزارة اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، وعن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام. 
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق رؤية الدولة والأهداف الاستراتيجية للطرفين، فيما يخص القطاع الرياضي والعمل سوياً في سبيل مصلحة المجتمع الإماراتي، خاصة وأن أصحاب الهمم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا ومن واجب الجميع، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات مساعدتهم على الاندماج في المجتمع بشكل عام والرياضة بشكل خاص. 
من جانبه رحب عبدالله عبد العالي الحميدان، بمذكرة التفاهم، مشيداً بالجهود التي تقوم بها وزارة الدفاع لتحقيق رؤية الدولة، وذلك في إطار جهودها على صعيد المسؤولية المجتمعية عبر التعاون والشراكة مع مختلف الجهات.
وقال الحميدان، إن التوقيع على مذكرة التفاهم يسهم في تنظيم العديد من المبادرات والفعاليات المشتركة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والإدارية في المجال الرياضي والعلاج الطبيعي والتغذية وغيرها، الأمر الذي يسهم في النهوض في تلك المجالات المختلفة. 
وأكد أن مذكرة التفاهم من شأنها بناء جسور التواصل مع فئات ومؤسسات المجتمع كافة، بهدف تعريفها بفئات أصحاب الهمم من أجل دمجهم في المجتمع، وقال إن المذكرة تجسد رؤية قيادتنا الرشيدة لتحقيق الاندماج الاجتماعي وتشجيع بناء مجتمع تتوافر فيه فرص متساوية للجميع. 
وتنص مذكرة التفاهم والتعاون على تنظيم مبادرات وفعاليات بين الطرفين، من أجل تحقيق أهدافهما الاستراتيجية وتبادل الخبرات والمشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة والمبادرات الرياضية والمجتمعية.

وزارة الدفاع
الإمارات
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
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