ناجلسمان عن اتهامات لابورتا: اهتم بشؤون ناديك

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

قال جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إنه ليس لديه مشكلة في اتهام خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني له بالجهل، مؤكداً أن الأخير يمثل ناديه.

وتحدث ناجلسمان عن الإنفاق الكبير لبرشلونة في سوق الانتقالات، بعدما تعاقد النادي الكتالوني مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ مقابل 50 مليون يورو.

وترك برشلونة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي يرحل عن الفريق العام الماضي، بسبب الأزمات المالية، لكنه تعاقد كذلك مع البرازيلي رافينيا والفرنسي جوليس كوندي بمقابل مادي كبير قبل الموسم المقبل، كما تعاقد مع الثنائي الدنماركي أندرياس كريستنسن والإيفواري فرانك كيسي بدون مقابل.

ووصف ناجلسمان برشلونة بأنه النادي الوحيد في العالم، الذي يمكنه شراء اللاعبين من دون أموال، بعد انتقال ليفاندوفسكي إلى إسبانيا.

وبسؤاله عن تصريحات لابورتا، قبل مواجهة بايرن مع لايبزج في كأس السوبر الألماني، قال ناجلسمان للصحفيين اليوم الجمعة: "من الجيد أنه عبر عن نفسه سأرغب في فعل ذلك بالتأكيد".

وأضاف: "لقد كان سؤالاً من وجهة نظر جماهيرية، ليس لدي مشكلة مع ما قاله لابورتا، ،عليه أن يمثل ناديه".

ورد لابورتا على تصريحات ناجلسمان، حيث اتهمه بالجهل وأكد أن الأندية عليها أن تهتم بشؤونها الخاصة.

وقال لابورتا في حديث مع الصحفيين: "ما أود أن أطلبه هو أن تنظر إلى حسابك الجاري، لقد تلقوا العديد من الأموال بعد رحيل ليفاندوفسكي، أحترم الجميع ولا أتدخل في الشؤون الخاصة لهم".

وأضاف: "لقد منحتهم ميزة الشك في قدارتنا وما نستطيع فعله، لكنهم لا يدركون قوة برشلونة وإدارته الجديدة".