لوكلير الأسرع في التجربة الثانية بالمجر

بودابست (د ب أ)

حقق تشارلز لوكلير، من إمارة موناكو، سائق فريق فيراري، أسرع زمن في التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة المجر الكبرى، اليوم الجمعة، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

من جانبه، حقق الألماني المخضرم سيباستيان فيتيل، سائق فريق أستون مارتن، الذي أعلن أمس الخميس إنهاء مسيرته الرياضية بعد نهاية الموسم الحالي، سابع أسرع لفة في تلك التجربة، بعدما احتل المركز الحادي عشر في التجربة الحرة الأولى، التي أقيمت في وقت سابق اليوم.

وفاز فيتيل مرتين في العاصمة المجرية بودابست عامي 2015 و2017، ضمن نجاحاته النادرة، التي حققها حينما كان في فريق فيراري، علماً بأنه لم يتوج بالسباق المجري عندما كان في ذروة تألقه مع فريق ريد بول.

وسجل لوكلير أفضل لفة في التجربة الحرة الثانية، بزمن بلغ دقيقة واحدة و445. 18 ثانية، بعدما حقق زميله الإسباني كارلوس ساينز أفضل زمن في التجربة الأولى.

وكان لوكلير تعرض لحادث خلال سباق جائزة فرنسا الكبرى يوم الأحد الماضي، ليتم استبعاده من السباق الذي كان يتصدره، مواصلاً سوء الحظ الذي يلازمه في الموسم الحالي.

من جانبه، حقق الهولندي ماكس فيرستابن، حامل لقب بطولة العالم، رابع أسرع زمن في التجربة الثانية، بعدما كان صاحب ثاني أسرع لفة في التجربة الحرة الأولى.

ويتربع فيرستابن على صدارة الترتيب العام في فئة السائقين ببطولة العالم هذا الموسم، بفارق 63 نقطة أمام أقرب ملاحقيه لوكلير، وذلك بعد انتهاء 12 سباقاً من إجمالي 22 سباقاً في الموسم الحالي.

ولم يقدم البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، الأداء المنتظر منه، حيث جاء في المركز السابع بالتجربة الأولى، والحادي عشر في التجربة الثانية.

وكان هاميلتون، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة العالم برصيد 7 ألقاب بالاشتراك مع الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، حصل على المركز الثاني في السباق الأخير بفرنسا، حيث يأمل في تحقيق المزيد خلال سباق المجر.

ومن المقرر أن تقام التجربة الحرة الثالثة غداً السبت، قبل أن يتم إجراء التجارب التأهيلية في اليوم ذاته، الذي ربما يشهد هطول أمطار.

وسيكون السباق الذي يجرى بعد غدٍ هو الأخير قبل عطلة صيفية قصيرة خلال شهر أغسطس المقبل.