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الرياضي

«شباب السلة» يخسر أمام البحرين في تصفيات آسيا

«شباب السلة» يخسر أمام البحرين في تصفيات آسيا
29 يوليو 2022 20:30


علي معالي (دبي)
خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة ضربة البداية أمام البحرين بنتيجة 48 مقابل 68، في بطولة الخليج للشباب المؤهلة لنهائيات آسيا، المقامة حالياً على صالة نادي الوصل بدبي، تفوق البحرين في أرباع المباراة الأربعة بنتيجة 14- 10، 22- 14، 16- 14، 16- 10، وظهر عبدالعزيز خليفة«عزوز» لاعب منتخبنا بمستوى جيد مسجلا 22 نقطة، وهي أعلى نسبة تسجيل في المباراة.
وفي مباراة أخرى فاز المنتخب السعودي على سلطنة عمان بنتيجة 63- 33، في مباراة سيطر عليها المنتخب السعودي.
من جهة أخرى يخوض منتخبنا مباراته الثانية يوم «السبت» بلقاء قطر، وتواجه عمان المنتخب البحريني وتلعب الكويت مع السعودية، وتستمر البطولة حتى السادس من الشهر المقبل، ويتأهل لنهائيات آسيا البطل والوصيف في النسخة التي ستقام نهاية الشهر المقبل في إيران.

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