راشد بن حميد يشهد نهائي كأس العرش المغربي

دبي (الاتحاد)

شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة المباراة النهائية لبطولة كأس العرش المغربي 2022 بين فريقي نهضة بركان والوداد التي أقيمت أمس في ملعب المجمع الرياضي, الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط.

والتقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال حضوره النهائي رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع وعدد من مسؤولي الرياضة في المملكة المغربية.

فاز فريق نهضة بركان بكأس البطولة بركلات الجزاء الترجيحية 3-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف وسط حضور جماهيري غفير.