الأهلي يوافق على رغبة بانون

محيي وردة (أبوظبي)

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، عن موقف المغربي بدر بانون لاعب الفريق الأول لكرة القدم. وقال إن اللاعب طلب عقد جلسة خاصة معه وأبلغه برغبته في الرحيل إلى الدوري القطري لظروف خاصة به.. وقال اللاعب أنه يقدر كثيرًا موقف النادي الأهلي ومساندته له طوال الفترة الماضية لكن هناك أمورًا خارجة عن إرادته لا تجعله يستطيع استكمال تعاقده مع النادي.

وأضاف عبد الحفيظ أنه اصطحب بدر بانون وجلسا مع ريكاردو سواريش المدير الفني، لأنه صاحب القرار الفني في مثل هذه الأمور، وهو الذي يحدد حاجة الفريق إلى اللاعب أمن عدمه.. وتحدث سواريش مع بانون لمعرفة أسباب طلب الأخير الرحيل وفي هذا التوقيت بالذات.. وأوضح اللاعب موقفه بأنه لا يستطيع الاستمرار لظروف خاصة، ويأمل موافقة الأهلي على عرض نادي قطر القطري.. وجاءت إجابة سواريش واضحة، طالما بانون يريد الرحيل وغير قادر على التأقلم، وبالتالي لا يستطيع إجبار اللاعب على الاستمرار.. وأنه موافق على انتقال بدر بانون للنادي القطري.

وأكد عبد الحفيظ أنه قام برفع الأمر إلى لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف على الكرة وشركة الأهلي لكرة القدم. وفي ضوء كل المعطيات التي أكدت على أن اللاعب لن يستطيع تقديم كل ما لديه للأهلي خلال الفترة القادمة.. تم تكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بحسم الاتفاق المالي مع نادي قطر القطري وإنهاء كل الأمور الخاصة مع اللاعب.. وغادر بانون إلى قطر لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لتفعيل عقد انتقاله إلى قطر القطري، وحصول الأهلي على مستحقاته المالية التي تم الاتفاق عليها.