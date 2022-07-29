جوارديولا يرفض التعليق على مفاوضات كوكوريلا

لندن (د ب أ)

رفض الإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، التعليق على التقارير التي ربطت فريقه المتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسمين الماضيين، بالتعاقد مع مارك كوكوريلا، ظهير أيسر فريق برايتون الإنجليزي، هذا الصيف.

كانت هناك تقارير أشارت إلى أن مدرب سيتي قدم طلباً لإدارة النادي من أجل ضم كوكوريلا لصفوف الفريق.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) تصريحات جوارديولا، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، للحديث عن مباراة الفريق مع ليفربول في بطولة الدرع الخيرية غداً السبت.

وتحدث جوارديولا عن كوكوريلا قائلا "إنه لاعب برايتون، ولا يمكنني قول أي شيء آخر".

لكن جوارديولا اعترف في الوقت نفسه بأن الظهير الأيسر بإمكانه تغطية أحد الجوانب التي يسعى مانشستر سيتي لتقويتها.

بعد رحيل الأوكراني أوليكساندر زينشينكو إلى صفوف أرسنال الإنجليزي، أصبح البرتغالي جواو كانسيلو، هو الخيار الوحيد حاليا، الذي بإمكانه اللعب في مركز الظهير الأيسر في صفوف مانشستر سيتي.

وقال جوارديولا إذا كان ذلك ممكنًا، فمن الممكن إتمام الصفقة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا نبقى مع ما لدينا".

وأكد جوارديولا أيضاً أن قلب الدفاع إيمريك لابورت سيغيب عن بداية الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

كان الدولي الإسباني يعاني من الإصابة خلال المباريات الختامية للموسم الماضي.

وأشار مدرب سيتي "لابورت مصاب. وخضع لجراحة في الركبة بعد نهاية الموسم الماضي ولعب آخر مباراتين أو ثلاث في ظل معاناته من إصابة خطيرة. لقد بذل جهداً لا يصدق".

أضاف جوارديولا: "حتى الآن لابورت يقوم بعمل جيد حقًا ولكن يتعين عليك أن تكون حذرًا فيما يتعلق بالركبة. أعتقد أنه سيغيب في الشهر المقبل، وربما يبدأ في التواجد معنا بدءًا من سبتمبر القادم".