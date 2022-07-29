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إشبيلية يكشف كواليس انضمام كوندي إلى «البارسا»

إشبيلية يكشف كواليس انضمام كوندي إلى «البارسا»
29 يوليو 2022 19:36

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)
قال مونشي، المدير الرياضي بنادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، إن تشيلسي الإنجليزي سحب عرضه لضم المدافع الفرنسي جوليس كوندي، مما سمح لبرشلونة بالتعاقد معه.
وأكد برشلونة أمس الخميس أنه تعاقد مع اللاعب الفرنسي الدولي كوندي قادماً من إشبيلية.
وذكرت تقارير أن المدافع الذي انضم إلى إشبيلية في عام 2019، كلف برشلونة مبلغ 55 مليون يورو.
وحتى الأسبوع الماضي، كان اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً قريباً من الانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، والذي وافق على المبلغ الذي طلبه إشبيلية.
لكن مونشي أكد أن تشيلسي انسحب من الصفقة بسبب شكوك لدى مسؤوليه.
وقال مونشي في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه: "يوم الخميس الموافق 21 يوليو، تم بيع كوندي إلى تشيلسي، لكن الشكوك ساورتهم وانسحبوا من الصفقة، ثم ظهر برشلونة، وتواصل معنا ماتيو أليماني، المدير الرياضي بالنادي، للمرة الأولى يوم الاثنين".
وأضاف: "لقد تلقينا عرضاً أقل مما كان في أذهاننا، لكننا تفاوضنا معهم وتوصلنا إلى اتفاق من أجل رقم قياسي للفريق في سوق الانتقالات".
وأوضح مونشي أن تشيلسي عاد بعد ذلك بعرض آخر، لكنه لم يصل إلى نفس قيمة عرض برشلونة.

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