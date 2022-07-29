«القطعة الأخيرة» تحرم رونالدو من حلم مدريد

مدريد (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

اتخذ نادي اتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، قراراً نهائياً بعدم التعاقد مع النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، حسبما أكد إنريكي سيريزو رئيس النادي.

وفي حديثه أثناء تقديم المدافع ناهويل مولينا، ، لوسائل الإعلام، اليوم الجمعة، قال سيريزو إن اللاعب الأرجنتيني الدولي، الذي انضم للفريق مؤخراً كان "آخر قطعة" في بانوراما صفقات أتلتيكو الصيفية.

وتعني تصريحات رئيس أتلتيكو، أن فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني قد اكتمل بقدر ما يتعلق الأمر بسيريزو.

وانتقل مولينا لأتلتيكو قادماً من أودينيزي الإيطالي، ليصبح أحد صفقات الفريق الإسباني الصيفية، التي تضم أيضاً صامويل لينو وأكسيل فيتسيل، حيث حاول الفريق تعزيز صفوفه بلاعبين جدد في فترة الانتقالات الحالية، بعد رحيل مجموعة من نجومه في مقدمتهم المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز.

وصرح سيريزو "بهذه الصفقة... تمكنا من الحصول على آخر قطعة كنا نبحث عنها".

وتابع رئيس أتلتيكو "أكرر، بالنسبة للصحفيين، بهذا التوقيع تمكنا من الحصول آخر قطعة كنا نبحث عنها".

ويأتي حديث سيريزو ليبعث الهدوء على روابط مشجعي أتلتيكو مدريد، التي أعلنت مجموعة منها معارضتها الشديدة للتعاقد المحتمل مع رونالدو.

وكان سيريزو قال في وقت سابق إن أي صفقة لجلب رونالدو إلى أتلتيكو من مانشستر يونايتد الإنجليزي "مستحيلة عمليًا".

وأبدى رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم خمس مرات، الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد الإسباني، استعداده للرحيل عن يونايتد بعد فشل فريق الشياطين الحمر في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

يذكر أن سبورتنج لشبونة البرتغالي، الذي بدأ رونالدو مسيرته الكروية معه، ربما يكون وجهة محتملة للاعب البالغ من العمر 37 عامًا، والذي سجل 24 هدفًا في جميع المسابقات مع يونايتد الموسم الماضي، فيما بدا إمكانية انتقال "صاروخ ماديرا" لبايرن ميونيخ الألماني مستبعداً أيضاً.

وكان رونالدو ووكيله خورخي مينديز تواجدا بملعب تدريب مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء الماضي لإجراء محادثات بشأن مستقبله.

ومن المقرر أن يلتقي أتلتيكو مع يونايتد في مباراة ودية غداً السبت، ومن غير المرجح أن يلعب رونالدو أي دور في اللقاء.