«شارب» القائدة الألمانية يثير الضحك

واتفورد (د ب أ)

تسببت قائدة الفريق الوطني الألماني لكرة القدم النسائية ألكسندرا بوب، في كثير من الضحك خلال المؤتمر الصحفي للفريق اليوم الجمعة، وقدمت نفسها كرجل باسم "ألكسندر بوب" في واتفورد البريطانية.

وظهرت اللاعبة البالغة من العمر 31 عاماً، والتي تلعب محلياً لصالح فريق فولفسبورج الألماني قبل يومين من المباراة النهائية لبطولة أوروبا أمام فريق إنجلترا في ويمبلي وعلى وجهها "شارب" ملتصق بإحكام.

وأوضحت الهدافة وهي مبتسمة: "لقد مزحنا نوعاً ما عند الإفطار هذا الصباح، ثم قلنا إننا سنفعل ذلك فقط، وأعتقد أن الحالة المزاجية هنا في الفريق مناسبة".

وصنعت بوب شاربها من شريط لاصق ضد الجروح أسود اللون، وارتدت قبعة سوداء فوق ذلك.

وتقام عند السادسة من مساء يوم الأحد المقبل، مبارة كرة القدم النسائية في لندن ضد الفريق المضيف من أجل التنافس للحصول على اللقب التاسع لبطولة أوروبا.

بوب هي أفضل هدافة إلى جانب منافستها الإنجليزية بيث ميد، وحققت كلتاهما ستة أهداف في البطولة حتى الآن.