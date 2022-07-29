ذهبيتان للكاراتيه في البطولة العربية بالقاهرة



علي معالي (دبي)

فاز منتخبنا الوطني للكاراتيه بميداليتين ذهبيتين في البطولة العربية المقامة حالياً بالعاصمة المصرية القاهرة، حصل على الذهبية الأولى مروان المازمي في مسابقة كاتا فردي وكسبت الثانية حوراء العجمي في مسابقة وزن 50 كجم.

يترأس البعثة د. عبد الله سيف البادي، الأمين العام المساعد للاتحاد، ويتواجد ضمن فريق البعثة الحكم الدولي جابر الزعابي، والمدربون وحيد حسيني، ونادر بيجي، وناصر حسيني، وتورجاي ياسيل.

و تضم البعثة مجموعة من اللاعبين واللاعبات، وهم مروان المازمي، ويوسف فريدوني، عبدالغني محمد، وفي منافسات الكاتا الفردي والجماعي، كما تضم أحمد سالم باصليب (- 67 كجم)، أحمد جاسم الأنصاري (- 75 كجم)، حوراء العجمي (-50 كجم)، وفاطمة سالم خصيف (-68 كجم) في منافسات الكوميتيه الفردي.