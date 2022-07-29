«فتيات اليوم.. بطلات الغد» يواصل استقبال المواهب في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

يواصل البرنامج الصيفي «فتيات اليوم... بطلات الغد» استقبال العناصر المميزة والموهوبة بالرياضات المدرجة بالبرنامج حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، إذ بلغ عدد المسجلين في المراكز الست التي تستضيف فعاليات البرنامج 318 فتاة للفئة العمرية من (6-15) عاماً مع إمكانية تضاعف العدد طوال مدة إقامة الحدث.

وتنظم البرنامج الصيفي مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالتعاون مع كل من أطفال الشارقة وسجايا فتيات الشارقة التابعين لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في 6 رياضات أولمبية فردية تقام على6 مواقع وهي مركز الطفل بالرقة ومركز دبا الحصن ومركز الطفل بمغيدر ومركز الطفل بالقرائن، ومركز سجايا بالقرائن ومركز وادي الحلو في مدرسة عائشة بنت عثمان للتعليم الأساسي والثانوي للبنات.

وتتضمن الرياضات الست المدرجة في البرنامج الصيفي الريشة الطائرة، والتايكواندو، والجودو، والمبارزة، وكرة الطاولة، والقوس والسهم، حيث تم اختيارها تعزيزاً لمنظومة الرياضات الفردية الأولمبية بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، إضافة إلى استكشاف العناصر الموهوبة.

ويأتي البرنامج انطلاقا من رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتطبيقا للخطة الاستراتيجية لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة التي تهدف إلى نشر الرياضة في إمارة الشارقة وتشجيع المجتمع على ممارستها في كل الأوقات، خصوصاً في فترة الصيف بهدف استثمار العطلة الصيفية ضمن أجواء رياضية ترفيهية، وبناء على حرص قيادة القائمين على مؤسسة ربع قرن في توحيد الجهود مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في تأطير الأطفال والفتيات خلال العطلة، وتوفير فرص ممارسة الرياضة في ظروف ملائمة.

وأكدت فاطمة الحوسني بطلة ألعاب القوى، ومشرفة مركز الطفل في منطقة القرائن وأخصائية التغذية بنادي الشارقة الرياضي للمرأة على وجود العديد من الخامات المميزة من العناصر المسجلة في البرنامج الصيفي في ظل الإقبال الكبير والاهتمام الملموس من الفتيات وأولياء الأمور للانضمام والتسجيل بالرغم من أن البرنامج لا يزال في مراحله الأولى، الأمر الذي يعتبر مؤشراً إيجابياً، لاسيما وأن جميع المستويات مبشرة من حيث المردود الفني والمهاري بمراعاة جانب الانضباط والسلوكيات الإيجابية وارتفاع مستوى اللياقة البدنية.