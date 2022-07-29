لابورت يغيب عن بداية موسم السيتي

لندن (أ ف ب)

يغيب المدافع الدولي الإسباني أيمريك لابورت عن بداية موسم مانشستر سيتي بطل إنجلترا في كرة القدم، بسبب خضوعه لجراحة في ركبته.

وكشف مدرب سيتي الإسباني بيب جوارديولا الجمعة، أن لابورت احتاج لجراحة، بعد معاناته من إصابة في الفترات الأخيرة من الموسم الماضي.

وأنهى ابن الثامنة والعشرين الموسم الماضي متألماً من إصابته، ورغم ذلك ساهم في احراز سيتي لقبه الرابع في خمس سنوات ضمن البريميرليج، بعد صراع محتدم مع ليفربول.

قال جوارديولا لمراسلين عن قلب دفاعه "لابورت مصاب. خضع لجراحة في ركبته بعد الموسم الماضي عندما خاض آخر مباراتين أو ثلاث وهو يعاني إصابة كبيرة. لقد قام بمجهود خارق".

تابع: "حتى الآن، كان يقوم بعمل جيد، لكن عليك ان تكون حذراً بالنسبة للركبة. اعتقد انه سيغيب في أغسطس وربما يبدأ موسمه معنا في سبتمبر".

واضعفت اصابة لابورت وانتقال الظهير الأيسر ألكسندر زينتشنكو إلى أرسنال، الخيارات الدفاعية للمدرب الكاتالوني.

وارتبط اسم سيتي بضم ظهير ايسر برايتون مارك كوكوريا، لكن جوارديولا قال: "هو لاعب في برايتون، ولا يمكنني قول أي شيئ".

وأقرّ جوارديولا ان الجهة اليسرى من دفاعه ينبغي تعزيزها، علماً ان البرتغالي جواو كانسيلو هو الوحيد المتاح له في هذه المنطقة "إذا كان ذلك ممكناً، نعم. وإذا لا، سنبقي ما لدينا".

ويلتقي سيتي مع ليفربول على درع المجتمع السبت في ملعب كينج باور ستاديوم، في افتتاح تقليدي للموسم الإنجليزي. ويستهل رجال غوارديولا موسمهم في الدوري في 7 أغسطس على أرض وستهام.