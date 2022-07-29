فيتل يرشح شوماخر لدعم أستون مارتن

لندن (رويترز)

رشح الألماني سيباستيان فيتل مواطنه وصديقه ميك شوماخر، لخلافته في فريق أستون مارتن المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، عند اعتزاله في نهاية الموسم الحالي.

وأعلن فيتل بطل العالم سابقاً أربع مرات أمس الخميس اعتزاله سباقات البطولة، ما فجر تكهنات فورية عن هوية السائق الذي سيقود للفريق، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له في الموسم المقبل إلى جانب الكندي لانس سترول.

ويقود شوماخر «23 عاماً» المدعوم من فيراري حالياً لفريق هاس، الذي يستخدم محركات فيراري أيضاً.

وعن ذلك قال فيتل للصحفيين على هامش سباق جائزة المجر الكبرى وهو السباق الأخير قبل العطلة في أغسطس المقبل: "لدي رأي في ذلك. أعني أنني أرشح ميك بقوة".

وأضاف فيتل: "أنا غير موضوعي تماماً في هذا لأني قريب منه كثيراً. لكني أعتقد جازماً أنه سائق متميز. وهو يجيد التعلم من الآخرين عندما يتعثرون أو يتوقفون عن التقدم. لذلك فإنه يتمتع بالكثير من الصفات. لكنه أيضا شاب في مقتبل العمر ولا يملك خبرة كبيرة".

وأشار فيتل إلى أن القرار يبقى بيد الفريق لكنه "يتمسك" برأيه هذا.

وفيتل قريب من أسرة شوماخر، وكان مايكل شوماخر والد ميك وبطل العالم سبع مرات سابقاً بمثابة مثله الأعلى في الطفولة.

ولم يظهر شوماخر الأب علناً منذ تعرضه لحادث خلال تزلجه على الجليد في جبال الألب الفرنسية في 2013، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة في الرأس.

وينتهي عقد شوماخر الابن الحالي مع فريق هاس في نهاية هذا الموسم.