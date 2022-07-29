ماني يدشن مشاركاته الرسمية مع البايرن بالسوبر

ميونيخ (د ب أ)

اقترب النجم السنغالي ساديو ماني، من تسجيل أولى مشاركاته الرسمية مع بايرن ميونيخ الألماني، حيث يتطلع اللاعب إلى تحقيق بداية قوية عبر مباراة كأس السوبر الألماني لكرة القدم المقررة غداً السبت أمام لايبزج، الذي يشكل واحداً من أبرز منافسي بايرن.

ويأمل لايبزج، حامل لقب كاس ألمانيا، وبروسيا دورتموند، الذي أنفق مبالغ كبيرة لتعزيز صفوفه خلال سوق انتقالات اللاعبين حاله كحال بايرن ميونيخ، في إنهاء هيمنة البايرن الذي توج بلقب الدوري الألماني في المواسم العشرة الماضية.

وستقام مباراة كأس السوبر غداً على ملعب لايبزج، وقال جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونيخ، إنه مع احترامه لمستو فريقه السابق، يخوض الفريق البافاري المباراة من أجل الفوز في افتتاح الموسم.

وقال ناجلسمان في تصريحاته للصحفيين: لايبزج فريق قوي حقاً ومستقر، ويعود هذا بشكل جزئي إلى أنه لم يبرم صفقات عديدة ستكون بحاجة إلى التأقلم. هو فريق يحظى بالشباب والطموح ودائما ما يسعى لإزاحة بايرن من القمة.

وأبدى ناجلسمان سعادته بأداء لاعبيه الجدد، وعلى رأسهم ماني ولاعب قلب الدفاع ماتيس دي ليخت، في التدريبات، وقد ألمح فقط إلى أن ماني لديه فرصة جيدة في التواجد ضمن التشكيل الأساسي في مباراة الغد.

وقال ناجلسمان: أنا سعيد حقا بهم جميعا، لقد تركوا جميعهم انطباعا جيدا. شخصياتهم تتناسب مع فريقنا وقد تأقلموا بشكل سريع حقاً.

وأضاف: ساديو لديه فرصة كبيرة في المشاركة أساسياً... أثق في أنه سيقدم مباراة جيدة للغاية غداً.

وقال ناجلسمان إن ماني سجل العديد من الأهداف من قبل وإنه سيساعد الفريق في التغلب على الفجوة التي شهدها الفريق برحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني.