فرنسا تعرض تمديد عقد مدربة «النسائي»

باريس (رويترز)

قال نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إنه سيعرض على كورين دياكر مدربة المنتخب النسائي الأول للبلاد، تمديد عقدها مع الفريق بعد التأهل لقبل نهائي البطولة الأوروبية للعبة الشعبية هذا الأسبوع.

وقال لو جريت للصحفيين إن الاتحاد سيعرض على دياكر تمديد عقدها لعامين جديدين، مؤكداً ارتياح الاتحاد ورضاه بالأداء الذي قدمه الفريق في البطولة الأوروبية المقامة في إنجلترا، رغم الهزيمة 2-1 أمام ألمانيا في الدور قبل النهائي الأربعاء الماضي.

وأوضح لو جريت أن هدف الوصول للدور قبل النهائي تحقق، وأن المنتخب الفرنسي "قدم صورة جميلة لكرة القدم النسائية على المستوى الأعلى للعبة".

وقال لو جريت إنه سيعمل على إتمام توقيع العقد الجديد مع المدربة دياكر "في أقرب فرصة ممكنة".

وأضاف لو جريت "تغيير المدرب بعد عام أو عامين لا يفيد. الاستقرار مطلوب. كأس العالم 2023 والألعاب الأولمبية في باريس 2024 يجب ربطهما ببعضهما البعض. لذا التمديد لعامين جيد".

وتأهلت فرنسا لنهائيات كأس العالم 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، وستستضيف مسابقة كرة القدم النسائية الأولمبية، التي يتم التنافس فيها على المستوى الأعلى عالمياً بعكس منافسة الرجال التي تقتصر المنافسة فيها على منتخبات تحت 23 عاما.

وأردف لو جريت قائلاً: "بالنسبة لكأس العالم الهدف هو الوصول لقبل النهائي.. يجب الاستفادة من كأس العالم أيضا في الاستعداد للألعاب الأولمبية التي ستقام على أرضنا".

وستلتقي ألمانيا وإنجلترا في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية في ملعب ويمبلي اللندني الشهير الأحد المقبل.