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الدولي عمر آل علي حكماً للفيديو في كأس العالم للناشئات

الدولي عمر آل علي حكماً للفيديو في كأس العالم للناشئات
29 يوليو 2022 14:30

 
دبي (الاتحاد)
اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، حكم الساحة الدولي النخبة عمر آل علي ضمن حكام تقنية الفيديو لبطولة كأس العالم للناشئات تحت 17 عامًا، التي تستضيفها الهند في الفترة من 11 إلى 30 أكتوبر 2022.
وكان الدولي عمر آل علي قد شارك مؤخرًا في العديد من المسابقات القارية والدولية، ويُعد أبرزها مشاركته «حكم فيديو مساعد» ضمن طاقم التحكيم الوطني الدولي الذي أدار نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، ومباراتي الصين والسعودية، وعُمان والصين في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، وبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في أوزبكستان خلال الفترة من 1 إلى 16 يونيو الماضي.
كما شارك ضمن طاقم تحكيم تقنية الفيديو في بطولة كأس آسيا للسيدات 2022، التي استضافتها الهند في الفترة من 20 يناير إلى 6 فبراير الماضي.

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