اتحاد الكرة يختتم فعاليات المعسكر الصيفي الثالث للمواهب



دبي (الاتحاد)

اختتم صباح اليوم المعسكر الصيفي الثالث للمواهب الذي نظمته لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير باتحاد الكرة في الفترة من 18 على 29 يوليو الحالي، بمشاركة 30 طفلًا من الفئة العمرية بين 12 و 15 عامًا.

وأكد إبراهيم سلمان الحمادي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير أن نجاح المعسكر هو ثمرة التعاون بين الاتحاد وأسر الأطفال، مشيداً بحرص الأطفال على المشاركة بجميع الفعاليات، وقال: «إن الرياضة للجميع ونحن نضعها في خدمة المجتمع».

أضاف: «سنعمل دائما على تطوير وتحديث برامجنا من أجل منح الموهوبين الأطفال فرصة لاكتشاف مواهبهم في وقت مبكر، وأن اتحاد الكرة يوفر كل متطلبات نجاح التجمعات الخاصة بالموهوبين الصغار».

وفي ختام المعسكر، قامت مريم حمد بن فهد عضو لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير بتوزيع شهادات الشكر والتقدير على الموهوبين الذين شاركوا في فعاليات وأنشطة المعسكر.

واشتمل برنامج المعسكر على فقرات متنوعة، تضمنت مجموعة من التمارين الرياضية، والأنشطة التفاعلية الهادفة إلى استكشاف المواهب، وتنمية مهارات الأطفال الذهنية، بالإضافة لتنظيم مباريات كرة القدم تحت إشراف مدربي المنتخبات الوطنية للفئات العمرية.

وتضمن برنامج المعسكر ثلاث زيارات ميدانية لأندية النصر والوصل والشارقة، لتعريف الأطفال المشاركين بأندية الدولة, والتعرف على كيفية تنمية مهارات لاعبي كرة القدم في هذه المؤسسات الرياضية.