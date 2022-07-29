السبت 30 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

اتحاد الكرة يختتم فعاليات المعسكر الصيفي الثالث للمواهب

اتحاد الكرة يختتم فعاليات المعسكر الصيفي الثالث للمواهب
29 يوليو 2022 14:06

 
دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«فورمولا-1» تطلق حملة «كفى» ضد الإساءة
مالانجو ينضم إلى معسكر «الملك» في النمسا

اختتم صباح اليوم المعسكر الصيفي الثالث للمواهب الذي نظمته لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير باتحاد الكرة في الفترة من 18 على 29 يوليو الحالي، بمشاركة 30 طفلًا من الفئة العمرية بين 12 و 15 عامًا.
وأكد إبراهيم سلمان الحمادي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير أن نجاح المعسكر هو ثمرة التعاون بين الاتحاد وأسر الأطفال، مشيداً بحرص الأطفال على المشاركة بجميع الفعاليات، وقال: «إن الرياضة للجميع ونحن نضعها في خدمة المجتمع».
أضاف: «سنعمل دائما على تطوير وتحديث برامجنا من أجل منح الموهوبين الأطفال فرصة لاكتشاف مواهبهم في وقت مبكر، وأن اتحاد الكرة يوفر كل متطلبات نجاح التجمعات الخاصة بالموهوبين الصغار».
وفي ختام المعسكر، قامت مريم حمد بن فهد عضو لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير بتوزيع شهادات الشكر والتقدير على الموهوبين الذين شاركوا في فعاليات وأنشطة المعسكر.
واشتمل برنامج المعسكر على فقرات متنوعة، تضمنت مجموعة من التمارين الرياضية، والأنشطة التفاعلية الهادفة إلى استكشاف المواهب، وتنمية مهارات الأطفال الذهنية، بالإضافة لتنظيم مباريات كرة القدم تحت إشراف مدربي المنتخبات الوطنية للفئات العمرية.
وتضمن برنامج المعسكر ثلاث زيارات ميدانية لأندية النصر والوصل والشارقة، لتعريف الأطفال المشاركين بأندية الدولة, والتعرف على كيفية تنمية مهارات لاعبي كرة القدم في هذه المؤسسات الرياضية.

اتحاد الكرة
المواهب الوطنية
فعاليات الصيف
آخر الأخبار
منشأة لضخ الغاز
عربي ودولي
روسيا تخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا
اليوم 17:27
مصاب بجدري القردة يتلقى العلاج
عربي ودولي
"الصحة العالمية" تصدر تحذيرا بشأن جدري القردة
اليوم 17:15
«فورمولا-1» تطلق حملة «كفى» ضد الإساءة
الرياضي
«فورمولا-1» تطلق حملة «كفى» ضد الإساءة
اليوم 17:09
فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري
عربي ودولي
البرلمان الأوروبي ينتقد تصريحات لرئيس الوزراء المجري
اليوم 17:02
اكتشاف بصمات أقدم قنديل بحر
دنيا
اكتشاف بصمات أقدم قنديل بحر
اليوم 16:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©