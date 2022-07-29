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حارسة إنجلترا تتحصن بنصائح دي خيا

حارسة إنجلترا تتحصن بنصائح دي خيا
29 يوليو 2022 12:36

لندن (رويترز)

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قالت ماري إيربس حارسة مرمى منتخب إنجلترا لكرة القدم النسائية، إن تبادل النصائح بينها وبين زميلها ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ساعدها كثيراً في رفع مستوى أدائها في البطولة الأوروبية النسائية الحالية، التي تأهل فريقها للمباراة النهائية فيها.
وأسهمت إيربس في مسيرة فريقها ووصوله لأول نهائي بطولة كبرى خلال أكثر من عقد كامل، بإنقاذ شباكها مبكراً من العديد من الفرص الخطيرة خلال فوز فريقها 4-صفر على السويد، في الدور قبل النهائي في شيفيلد الثلاثاء الماضي.
وسيلتقي المنتخب الإنجليزي في المباراة النهائية الأحد المقبل مع نظيره الألماني في ملعب ويمبلي اللندني الشهير.
وواجهت إيربس "29 عاماً" اختباراً فعلياً في أول دقيقة من المباراة، عندما نجحت في التصدي لمحاولة صوفيا جاكوبسون بأسلوب يشبه طريقة الحارس الإسباني الدولي المخضرم دي خيا.
وقالت إيربس عن ذلك "سأقبل بهذا التشبيه. لا مشكلة في ذلك".
وأكدت إيربس أنها تلقت رسالة تهنئة من دي خيا بعد المباراة، قائلة: "أنا وديفيد نتحدث أحياناً ونتبادل الرسائل حول النتائج ونظافة الشباك وما شابه. على مستوى مانشستر يونايتد هو يقدم الكثير من الدعم للكرة النسائية. ودعمه يفيدنا دائما".
ولم يدخل شباك إيربس سوى هدف وحيد في خمس مباريات لعبها منتخب إنجلترا في البطولة حتى الآن، بعد أن غابت عن أولمبياد طوكيو الصيفي العام الماضي.

 

منتخب إنجلترا
دي خيا
مانشستر يونايتد
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