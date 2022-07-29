بداية من اليوم.. «الألماني» لم يعد «المانشافت»

فرانكفورت (د ب أ)

تقرر إسقاط لقب "المانشافت" «الفريق» عن المنتخب الألماني لكرة القدم اعتباراً من الآن، وذلك بعد احتجاجات من قبل الجماهير وعدد من المسؤولين.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس الخميس أن مجلسه الإشرافي وجمعية المساهمين قررا بالإجماع، التوقف عن استخدام لقب "المانشافت" كعلامة تجارية.

وحمل المنتخب الألماني لقب "المانشافت" لفترة طويلة، خاصة بالخارج، وأصبح العلامة التجارية الرسمية للمنتخب اعتباراً من عام 2015، وذلك بعد عام واحد من التتويج بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

لكن النتائج المتواضعة للمنتخب في الأعوام الأخيرة أسفرت عن إعادة النظر في الأمر، وأبدت الجماهير رفضها للقب بداعي أنه يحمل الكثير من المبالغة، كما دعا نجم بايرن ميونيخ السابق لوثار ماتيوس ورئيس رابطة كرة القدم الألمانية هانز يواخيم فاتسكه إلى إسقاط لقب "المانشافت".

وقال بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني: "مظهر المنتخب أكثر أهمية من الاسم على أي حال. فالمنتخب يجسد القيم التي يدعمها الاتحاد داخل الملعب وخارجه ويظهر موقفه ويلهم جماهيره ويصنع الوحدة معها.

وأضاف: "وفي هذا الصدد، لدي ثقة تامة في المدير الفني هانزي فليك ومدير الاتحاد الألماني أوليفر بيرهوف واللاعبين، الذين قدموا انطلاقة جديدة رائعة في العام الماضي.