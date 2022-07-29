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الرياضي

فيرستابن: لن أسترخي على الشاطئ!!

فيرستابن: لن أسترخي على الشاطئ!!
29 يوليو 2022 11:55

المجر (رويترز) 

لن يكتفي ماكس فيرستابن سائق رد بول وبطل العالم لسباقات فورمولا- 1 للسيارات بما حققه من إنجازات حتى لو لم يكن بحاجة للفوز مرة أخرى لتحقيق اللقب بعد سباق جائزة المجر الكبرى يوم الأحد.
ويتصدر السائق الهولندي البطولة متقدما بفارق 63 نقطة على شارل لوكلير سائق فيراري قبل سباق المجر، وفاز فيرستابن بجائزة فرنسا الكبرى الأحد الماضي مستفيدا من تعرض منافسه لوكلير لحادث، ليقطع خطوة نحو الفوز بلقبه الثاني.

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لكن فيراري يأمل في الرد سريعا في السباق الأخير قبل عطلة أغسطس مع تبقي تسع جولات بعد ذلك.
وقال فيرستابن إنه لن يركن للراحة، وأضاف: «لست من الأشخاص الذين يركنون للراحة بعد الوصول إلى هذا الفارق، ما زلت أرغب في الفوز بالمزيد من السباقات وهذا ما سنحاول القيام به كفريق».
واستمتع فيرستابن، الذي قاتل للفوز باللقب حتى آخر رمق مع لويس هاميلتون سائق مرسيدس العام الماضي، بمشوار أسهل كثيرا في 2022، وفاز بسبعة سباقات هذا الموسم مقابل ثلاثة لمنافسه لوكلير الذي فقد الصدارة في العديد من السباقات بسبب الأخطاء وسوء الحظ.
وقال فيرستابن ردا على سؤال بشأن العطلة «إذا كنت تعرفني، أولا وقبل كل شيء، لن أسترخي على الشاطئ.. ثانيا، أنا لا أهتم حقا بفارق النقاط.. بالنسبة لي، الأمر كله يتعلق بمحاولة تقديم أفضل أداء في كل سباق». 

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