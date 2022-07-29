ألكاراس يعبر جومبوس بـ «الكود 40»



أوماغ (أ ف ب)

حقق الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف خامسا عالميا فوزه الـ40 هذا الموسم عندما تغلب على السلوفاكي نوربرت جومبوس 6-2 و6-3 في الدور الثاني لدورة أوماغ الكرواتية الدولية للتنس.

وكان ألكاراس (19 عاما) أحرز لقبه الأول العام الماضي على الملاعب الترابية لدورة أوماغ وعاد إلى الدفاع عنه هذا الموسم باعتباره أصغر لاعب بين الخمسة الأوائل في التصنيف العالمي منذ مواطنه رافايل نادال عام 2005.

وأضاف ألكاراس، منذ فوزه على الفرنسي ريشار جاسكيه في نهائي العام الماضي، أربعة ألقاب إلى سجله أبرزها دورتا ماسترز الألف نقطة في ميامي الأميركية ومدريد.

وكان ألكاراس مني بخسارة مفاجئة أمام الإيطالي لورنتسو موسيتي في نهائي دورة هامبورغ الألمانية الأحد الماضي.

وفي ربع نهائي دورة أوماغ، يلتقي ألكاراس مع الأرجنتيني فاكوندو باجنيس الفائز على الفرنسي كورنتان موتيه 6-3 و6-1.