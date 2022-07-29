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فودن: هالاند مرعب لا يمكن إيقافه

فودن: هالاند مرعب لا يمكن إيقافه
29 يوليو 2022 11:13

 
لندن (رويترز) 

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قال فيل فودن زميل هالاند مهاجم مانشستر سيتي الجديد عنه إنه «مرعب» أمام المرمى وأكد أن المهاجم النرويجي سيتأقلم سريعا مع الحياة في إنجلترا ويصبح عنصرا رئيسيا في تشكيلة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأظهر هالاند، الذي انضم إلى سيتي من بروسيا دورتموند في عقد مدته خمس سنوات الشهر الماضي، لمحة عن براعته أمام المرمى بلمسة رائعة في الفوز 1-صفر على بايرن ميونيخ وديا في وقت سابق هذا الأسبوع.
كما أنهت صفقة المهاجم البالغ عمره 22 عاما سعي سيتي للتعاقد مع بديل لهدافه التاريخي سيرجيو أجويرو بعد انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى برشلونة في صفقة مجانية العام الماضي.
وقال فودن لشبكة سكاي سبورتس الليلة الماضية عن زميله الجديد «إنه إضافة رائعة للفريق ويجعل الجميع يضحك وهو متواضع وهذا أمر مهم عندما تأتي إلى فريق جديد.
إنه مرعب أمام المرمى. إنه قادم إلى دوري مختلف تماما يتميز بكرة قدم أسرع بكثير، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتأقلم لكنني متأكد من أنه لا يمكن إيقافه».
وأضاف الدولي الإنجليزي «إنه يشبه إلى حد كبير أجويرو حيث يمكنه وضع الكرة في المرمى بكافة الطرق. إذا تمكنا من التمرير له في المناطق الصحيحة فسيكون مهما حقا بالنسبة لنا هذا العام». 

إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
فيل فودين
أجويرو
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