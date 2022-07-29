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تيباس يحذر «البارسا» من «إساءة» معاملة دي يونج

تيباس يحذر «البارسا» من «إساءة» معاملة دي يونج
29 يوليو 2022 10:59

أنور إبراهيم (القاهرة)


تفاقمت مشكلة برشلونة مع لاعب خط وسطه الهولندي فرينكي دي يونج «25عاماً»، ولم تنته بعد، بل أخذت منعطفاً حساساً يتعلق بحقوق اللاعبين على أنديتهم والضغوط التي يتعرضون لها لقبول أشياء على غير رغبتهم.
خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني «الليجا» يتابع عن قرب هذه المشكلة وأدلى بدلوه فيما يتعلق بمحاولات «البارسا» ممارسة ضغوط على اللاعب من أجل حمله على الرحيل، أو دفعه في المقابل إلى تخفيض راتبه بنسبة كبيرة، إذا كان متمسكاً بالبقاء في «كامب نو». 

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وقال تيباس: لايمكن فصل اللاعبين عن فريقهم رغماً عنهم، ولا ينبغي تعريضهم لضغوط، لأن في ذلك إنتهاكاً صريحاً للقانون والعقل والأخلاق، برشلونة يعرف جيداً اللوائح والقوانين مثلما يعرف المسؤوليات التي يجب أن يضطلع بها بحكم إنه صاحب العمل. 

وحذر تيباس برشلونة من محاولات الضغط على اللاعب أو تضييق الخناق عليه حتى لا يقع النادي الكتالوني تحت طائلة القانون،والإتفاق الجماعي بين اللاعبين والنادي. وانطلاقاً من ذلك، قال تيباس إن برشلونة يدرك جيداً مغبة الخروج على اللوائح، وتجاوز المسؤوليات.
ويأمل النادي الكتالوني في أن يوافق دي يونج على تخفيض راتبه بنسبة كبيرة، أو أن يغادر النادي للعب في مكان آخر.
يذكرأن برشلونة أبرم إتفاقاً بالفعل مع مانشستر يونايتد الإنجليزي يقضي بانتقاله إلى «الشياطين الحمر» مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، ولكن اللاعب مصمم على البقاء في «كامب نو». وترتب على هذا التعارض بين موقفي اللاعب والنادي، وضع حرج يحاول تشافي هيرنانديز المدير الفني معالجته وإيجاد مخرج منه، وتحقيق نوع من التوازن بين واجبه تجاه اللاعب والنادي على السواء.
وشارك فرينكي دي يونج في جولة ما قبل الموسم الجديد، التي لعب فيها برشلونة عدداً من المباريات بالولايات المتحدة الأميركية، إلا إن اللاعب لم يحصل على دقائق كافية، بل إنه لم يلعب في مركزه المفضل بوسط الملعب، وإنما أشركه تشافي في مركز قلب الدفاع، وهو المركز الذي لم يسبق لدي يونج أن لعب فيه منذ مجيئه إلى برشلونة قادماً من أياكس أمستردام الهولندي في 2019.
جدير بالذكر أن عقد دي يونج مع برشلونة ينص على حصوله على 5و88 مليون يورو على إمتداد 4 سنوات شاملة المتغيرات التي تتضمن مبلغ 2و1مليون يورو في حالة وصول برشلونة لنهائي دوري الأبطال «الشامبيونزليج» ومليون يورو أخرى لوحصل على اللقب، و750 ألف يورو لو فاز بالدوري الإسباني «الليجا»، و250 ألف يورو لو فاز برشلونة بكأس الملك, أما في حالة فوزه بكل البطولات مجتمعة، يحصل على 8و12مليون يورو، ولو لعب أكثرمن 60% من المباريات في الموسم الواحد، يحصل على 2 مليون يورو في الموسم الواحد. 

دي يونج
برشلونة
الدوري الإسباني
تشافي هيرنانديز
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