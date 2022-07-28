المرزوقي مدرباً لسلة البطائح

الشارقة (الاتحاد)

أعلن نادي البطائح تعاقده رسمياً مع بدر المرزوقي، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة السلة خلال الموسم المقبل، خلفاً للمدرب المصري إمام عبدالبديع «ميشو»، وقام بتوقيع العقود مع المدرب الجديد أحمد عبدالله مبارك عضو مجلس الإدارة المشرف العام للألعاب الجماعية بالنادي. وكان المرزوقي مدربا لفريق الشباب بنادي الشارقة، وعمل مساعداً مع عبدالحميد إبراهيم في تدريب «الملك» لأكثر من موسم، وهو من الكفاءات التدريبية المتميزة من المواطنين، حيث ساهم في تصعيد أكثر من لاعب سواء للفريق الأول بالشارقة أو للمنتخب الوطني.