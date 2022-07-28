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الرياضي

«خليجية كواترو».. إثارة في ضربة البداية

«خليجية كواترو».. إثارة في ضربة البداية
29 يوليو 2022 00:50

دبي (الاتحاد)

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انطلقت مباريات النسخة الخامسة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم، التي ينظمها مركز كواترو الرياضي بملاعبه بعجمان بالتعاون مع اتحاد الكرة، بمشاركة 12 فريقاً من فئتي 14 سنة و12 سنة.
وشهد الافتتاح أحمد حمد بوشهاب عضو المجلس الوطني الاتحادي، والكابتن محسن مصبح أسطورة حراسة المرمى في الإمارات، وأمير الهاشمي ممثل عن شركة لافيش للعطور أحد رعاة البطولة، وسط تواجد نوعي من الضيوف وحضور جماهيري مميز خلق أجواء من التشويق والإثارة.
وافتتح فريقا أكاديمية طموح أوليه البحريني والأكاديمية الأرجنتينية من فئة 12 سنة مباريات البطولة، بمواجهة حافلة بالبذل والعطاء كانت الغلبة فيها لفريق أكاديمية أوليه بخمسة أهداف مقابل هدف، سجل سرجاي مدذارفو «هدفين» ونمينجا برازيز وبدر أحمد وخالد وليد جاسم أهداف أكاديمية أوليه، بينما سجل محمد باختون هدف الأكاديمية الأرجنتينية الوحيد، ونال مدذارفو نجومية المباراة.
وفي المجموعة الثانية، حقق فريق أكاديمية سمارت الكروية من عمان الفوز على أكاديمية سفنتين فور الكويتية 4/2.
وفي فئة 14 سنة تفوقت أكاديمية طموح أوليه البحريني في المجموعة الأولى على أكاديمية سمارت الكروية العماني 3/2.
وفي المجموعة الثانية حقق الأكاديمية الأرجنتينية الفوز على أكاديمية سبورتي الكويتي بهدفين دون مقابل.
وتقام مساء اليوم الجمعة مباراتين في فئة 12 سنة، حيث يواجه فريق أكاديمية سبورت فور أوول فريق أكاديمية أوليه البحريني، بينما يلتقي في المباراة الثانية أكاديمية الطريف مع أكاديمية سمارت الكروية، وفي فئة 14 سنة يلعب أكاديمية العطار العراقي ضد أكاديمية سمارت الكروية، بينما يواجه أكاديمية القصيم السعودي فريق الأكاديمية الأرجنتينية.

كواترو
مركز كواترو الرياضي
اتحاد الكرة
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