«رئيس دولي الشطرنج» في ضيافة الإمارات

دبي (الاتحاد)

استقبل تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج، الروسي أركادي رئيس الاتحاد الدولي للعبة، الذي يستعد لخوض الانتخابات على مقعد الرئيس خلال اجتماعات الكونجرس الدولي، التي ستقام على هامش الأولمبياد العالمي للشطرنج 44، والذي انطلق في مدينة تشيناي الهندية ويستمر حتى 10 أغسطس المقبل.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية، في مقدمتها استضافة الدولة لأحداث عالمية قادمة والاهتمام بتطوير اللاعبين والمدربين والحكام.

وأكد تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، أن زيارة أركادي للإمارات تأتي قبل التوجه إلى الهند لحضور الأولمبياد العالمي وخوض الانتخابات على مقعد الرئيس، وهو ما يعد تأكيداً على أن الإمارات تمثل مركز الشطرنج في العالم ولها تاريخ كبير في اللعبة، كما يسعى رئيس الاتحاد الدولي إلى كسب ثقة الإمارات متمثلة في اتحاد اللعبة، ووضع برامج وخطط مستقبلية وتطوير عناصر اللعبة من لاعبين وحكام ومدربين.

وأشاد أركادي بقدرة الإمارات على استضافة الأحداث العالمية، وما تملكه من إمكانيات هائلة على مستوى المنشآت والكوادر الإدارية، التي بات لها باع طويل، وقال إن الإمارات لها ثقل كبير في المنطقة ودائماً تمثل الريادة في لعبة الأذكياء، خاصة فيما يخص استضافة البطولات بداية من استضافة الأولمبياد العالمي عام 1986، وبطولات العالم «الجراند بري» في دبي والشارقة، ووجود عدد كبير من البطولات الدولية العريقة، منها مهرجان أبوظبي للشطرنج وبطولة دبي المفتوحة والشارقة ماسترز، وغيرها من البطولات، التي تشهد مشاركة أبطال العالم.

وأضاف أن دبي كانت لها بصمة كبيرة من خلال استضافة بطولة العالم للرجال في معرض إكسبو 2020، وبطولة العالم للمدارس في التوقيت نفسه والمكان، ولعل الأحداث الشطرنجية في إكسبو قد خطفت الأضواء وكانت محط أنظار العالم، ونأمل أن تستضيف الإمارات بطولات عالمية في المستقبل.