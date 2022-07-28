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مدرب ميونيخ 1860 يعيش الواقع

مدرب ميونيخ 1860 يعيش الواقع
28 يوليو 2022 20:46

ميونيخ (د ب أ)
أبدى مايكل كولينر، المدير الفني لفريق ميونيخ 1860، أحد أندية الدرجة الثالثة في الدوري الألماني لكرة القدم، واقعية كبيرة فيما يخص مواجهة فريقه مع بروسيا دورتموند في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا والمقرر لها غداً الجمعة.
وقال في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، قبل انطلاق موسم الرجال في ألمانيا: الأمور ليست متطابقة، في الواقع ليس لدينا فرصة، أعتقد أن دورتموند يمكنه أن يفعل أي شيء بشكل أفضل منا.
وأضاف: بالنسبة لنادينا، أنها مباراة كبيرة، الجماهير يرغبون في مشاهدة هذا المشهد الكروي، مع توقعات بحضور 15 ألف متفرج في ملعب «جرونفالدور» مع ملايين على شاشات التليفزيون.
وأوضح: «سوف نركز بشدة في المباراة».
كان ميونيخ 1860 قد فاز بلقب الكأس مرتين وتوج بلقب الدوري الألماني «بوندسليجا» في عام 1966، لكن الفريق لم يواصل التألق وعاش في ظل جاره بايرن ميونيخ، الذي سيواجه لايبزج في كأس السوبر الألماني يوم السبت المقبل، وحقق لقب الدوري الألماني عشر مرات متتالية كان آخرها الموسم الماضي.
ولكن كولينر أبدى أمله في أن ينجح فريقه في تحقيق مفاجأة، مثل تلك التي حدثت في مباراة شهيرة بالكأس عام 1994.
وأوضح:«لازلت أتذكر فيستينبيرجسجروث، في إشارة إلى فريق الهواة الذي صدم بايرن وفاز عليه /1 صفر في ذلك العام».

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