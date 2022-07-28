الألمان يرحبون بعودة «الوقوف الجماهيري» في المدرجات

برلين (د ب أ)

رحب اثنان من الأندية الألمانية المشاركة في النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال أوروبا بالتجربة، التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بإعادة بعض المشجعين لمتابعة المباريات وقوفاً من المدرجات في مباريات الأندية الأوروبية.

والوقوف الآمن قيد التطبيق بالفعل في بطولة الدوري الألماني «بوندسليجا»، حيث أشاد نادي باير ليفركوزن بقرار يويفا بالسماح للفرق الألمانية والإنجليزية والفرنسية، بوضع محدود لجماهيرها هذا الموسم، بموافقة السلطات المحلية.

وقال فيرناندو كارو، رئيس مجلس إدارة ليفركوزن، في بيان: «قرار يويفا بمثابة علامة فارقة في كرة القدم الدولية».

وأضاف كارو: سنفعل كل ما في وسعنا في ليفركوزن لإنجاح المشروع التجريبي، بحيث يمكن لتلك لثقافة الوقوف في المدرجات، أن تجد طريقها مجدداً إلى جميع الملاعب في أوروبا.

وقال المسؤول الإسباني «58 عامًا»: إن النادي سيشرع على الفور في جميع خطوات للحصول على الموافقة الضرورية حتى نتمكن من الحصول على الضوء الأخضر هنا أيضًا.

وتوقف يويفا عن السماح بوقوف الجماهير بعد عدة حوادث مأساوية شهدتها الملاعب الأوروبية في ثمانينيات القرن الماضي.

كان دومينيكو تيديسكو، المدير الفني لفريق لايبزج الألماني، من أشد المعجبين بالاقتراح الجديد.

وقال تيديسكو في مؤتمر صحفي: أرحب بقرار يويفا بشأن المشاركة في المباريات الأوروبية. إنه جيد للأجواء ويمنح المزيد من الناس فرصة التواجد في المباريات.

كانت هيلين بريت، رئيسة مجموعة المشجعين الألمان، سعيدة باتخاذ تلك الخطوة التي كانت تدعو إليها منذ فترة طويلة، حيث قالت: هذا يظهر أنه حتى لو كان الأمر مملًا حقًا، فإنه يستحق الالتزام بمطالب المشجعين المهمة والضرورية لسنوات عديدة وعدم الاستسلام.