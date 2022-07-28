برشلونة على الطريق الصحيح باعتراف «رابطة الليجا»

مدريد (د ب أ- ستاتس بيرفورم)

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، أن برشلونة على الطريق الصحيح لتسجيل لاعبيه الجدد قبل بداية الموسم.

وشهدت السنوات الأخيرة العديد من المشاكل المالية للنادي الكتالوني، لكن المدرب تشافي هيرنانديز كان قادراً على ضم العديد من اللاعبين للفريق، من البرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، في الوقت الذي يقترب فيه الفرنسي جوليس كوندي من الانضمام قادماً من إشبيلية.

وأثار نشاط برشلونة في الانتقالات، الاستغراب في جميع أنحاء أوروبا بسبب قدرته على إضافة العناصر الجديدة للفريق، ومن الواضح أن سوف تكون هناك بعض الأسماء الراحلة عن الفريق في المراحل الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، لأحداث توازن في ميزانية النادي.

واعترف تيباس بأن هذا هو الحال بالفعل، في الوقت الذي سيكون لدى برشلونة عمل صغير يجب إنجازه، لكنه أكد أن الموقف لا يدعو إلى القلق.

ونجح برشلونة في جمع الأموال عن طريق بيع أجزاء من دخل النادي في الحقوق التليفزيونية مستقبلاً، ليمنحه ذلك تعزيزاً مالياً فورياً.

وقال تيباس: نحن نتتبع خطوات برشلونة عن كثب، لكن حينما تصل الأوراق الخاصة بتقليص عدد اللاعبين والذي يتعين عليهم فعل لك، سنرى إذا ما كانوا سيسجلون كل لاعب.

وأضاف: إنهم يعلمون ما عليهم فعله، لازال لديهم عمل ضئيل يجب إنجازه لتسجيل جميع اللاعبين الذين تعاقدوا معهم أو يريدون التعاقد معهم، أعتقد أنهم الآن على المسار الصحيح.