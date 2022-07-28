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إيفرتون يضم مدافع بيرنلي 5 مواسم

إيفرتون يضم مدافع بيرنلي 5 مواسم
28 يوليو 2022 19:20

لندن(د ب أ)
أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع دوايت مكنيل، جناح فريق بيرنلي.
وسجل مكنيل «22 عامًا» 7 أهداف في 134 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع بيرنلي، الذي رحل عنه بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب» الموسم الماضي.
وتوصل مكنيل، الذي بدأ مسيرته الرياضية مع مانشستر يونايتد قبل انضمامه إلى أكاديمية بيرنلي، لاتفاق مع إدارة إيفرتون للانضمام إلى الفريق لمدة 5 أعوام.
وصرح مكنيل لمحطة إيفرتون التليفزيونية "إنه شعور رائع أن انضم لهذا الفريق".
أوضح مكنيل "عندما سمعت عن اهتمام إيفرتون، كنت أرغب في إنجازه على الفور بسبب النادي ومدى جودة الفريق".
وأضاف لاعب بيرنلي السابق "إنني متشوق للعب تحت قيادة مدرب مثل فرانك لامبارد، سيساعدني بلا شك في رفع أدائي الفني - وهذا ما أريد القيام به وتحسين مستواي".

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