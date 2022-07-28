كلوب: حزين وسعيد لرحيل ساديو ماني!!

لندن (رويترز)

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن الحارس أليسون والمهاجم ديوجو جوتا سيغيبان عن مباراة درع المجتمع أمام مانشستر سيتي حيث يواصل هذا الثنائي التعافي من إصابات.

وأصيب جوتا في فخذه خلال التدريب ولم يحدد كلوب موعداً محتملاً للعودة لكن أليسون، الذي يعاني من إصابة في البطن، وقال: سيعود في الوقت المناسب لخوض الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة السبت في ملعب كينج باور «أليسون سيكون جاهزا لفولهام في السادس من أغسطس لكنه لن يشارك في مباراة مطلع الأسبوع. بالنسبة لديوجو سيستغرق الأمر بعض الوقت للأسف».

وأكد كلوب أيضا أنه يضع روبرتو فيرمينو ضمن خططه حيث يجتذب المهاجم البرازيلي، الذي دخل السنة الأخيرة في عقده، اهتمام العديد من الأندية الأوروبية.

وقال كلوب «بوبي هو قلب وروح هذا الفريق. لهذا السبب أنا سعيد لأنه يتدرب معنا حتى الآن.

وقال كلوب إنه حزين لرحيل ساديو ماني بعد انتقاله إلى بايرن ميونيخ لكنه سعيد لأن المهاجم السنغالي كشف عن نواياه في وقت مبكر مما سمح لليفربول بالعثور على بديل مع انضمام داروين نونيز للنادي الشهر الماضي.

وقال كلوب: فقدنا ساديو الذي كان لاعباً مهماً في التشكيلة الأساسية لست سنوات. أبلغنا بأنه يريد تحدياً جديداً، أخبرنا بذلك في وقت مبكر بما فيه الكفاية وقبلنا ذلك. كان لدينا الوقت للاستعداد وهذا ما فعلناه.

وخسر ليفربول لقب الدوري لصالح سيتي الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة وعندما سئل عما إذا كانت كأس درع المجتمع مهمة للفريق قال كلوب إنه سيتعامل معها بجدية شديدة.

وقال المدرب الألماني: إنها آخر بطولة محلية للكأس لم نفز بها حتى الآن وسنسعى لتحقيق اللقب«، وأضاف مازحا»إذا فزت بها فهي مسابقة مهمة للغاية. ولكن إذا خسرت ستصبح أقل أهمية.