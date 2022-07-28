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لايبزج يتحدى البايرن قبل معركة «السوبر الألماني»

لايبزج يتحدى البايرن قبل معركة «السوبر الألماني»
28 يوليو 2022 17:51

لايبزج (د ب أ)
أكد دومينيكو تيديسكو المدير الفني لنادي لايبزج، أن فريقه سيبذل كل ما بوسعه لإلحاق صدمة مبكرة ببايرن ميونيخ في كأس السوبر الألماني بعد غدٍ السبت.
وتوج لايبزج بأول لقب في تاريخه، بحصوله على لقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي، وسيواجه الآن بايرن ميونيخ على ملعبه في كأس السوبر.
وجرى السماح لكينجسلي كومان لاعب بايرن بالمشاركة في المباراة، بعد حالة من الجدل بشأن ما إذا كان كأس السوبر، يعتبر بمثابة مواجهة تنافسية رسمية تستوجب غياب كومان بعد تعرضه للإيقاف في الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي.
وقال تيديسكو في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: كل بطولة رسمية يكون هناك مساع للفوز بها، نريد الفوز.
وأضاف: خلال فترة الإعداد تدربنا كثيراً بالكرة، الموضوع الأساسي كان عملية بناء اللعب عندما نكون تحت ضغط، في حصص متعددة ركزنا على ذلك من أجل إيجاد حلول في مثل هذه المواقف خلال المباراة.
ولكن فيلي أوربان مدافع لايبزج، حذر فريقه من عدم الإفراط في الحماس في حالة الفوز بكأس السوبر.
وأشار في تصريحات لمجلة «كيكر» اليوم: إذا أردتم أن تصبحوا الأبطال لعشرة أعوام متتالية مثل بايرن، فإنكم لن تخرجوا من الصراع على اللقب البوندسليجا مباشرة من خلال الهزيمة.
وأضاف: كأس السوبر سيكون بمثابة قطعة الفاكهة فوق الحلوى بعد الفوز بلقب الكأس.

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