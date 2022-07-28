الوحدة يفوز بصفقة بيتزي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الوحدة لكرة القدم، التعاقد مع نجم خط الوسط البرتغالي لويس ميجيل «بيتزي» قادماً من بنفيكا البرتغالي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، لتعزيز صفوف الفريق الأول قبل بداية الموسم القادم، وانخرط اللاعب فور انضمامه في معسكر الفريق الحالي المقام بالنمسا، من جانبه، أعرب بيتزي في تصريحات لموقع النادي عن سعادته بالانضمام إلى «العنابي»، مؤكداً رغبته في المساهمة بتحقيق الإنجازات والنجاحات مع الفريق.

ويمتلك بيتزي مسيرة رائعة في الملاعب الأوروبية، حيث سبق له الانضمام لصفوف أتلتيكو مدريد وإسبانيول الإسبانيين، بالإضافة لعدة تجارب مختلفة كان آخرها في الدوري التركي رفقة باشك شهير التركي.

ويشغل اللاعب عدة مراكز في خط الوسط، يتيح للمدرب توظيفه في مركز الوسط الأيمن أو الأيسر وحتى كلاعب خط وسط متقدم، بالإضافة لقدرته على اللعب في مركز الارتكاز، وكان اللاعب قد ارتبط اسمه بنادي الوصل من خلال وسائل الإعلام البرتغالية، قبل عدة أسابيع قبل أن ينجح الوحدة في ضم اللاعب.