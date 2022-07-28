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الرياضي

سفارة الإمارات في القاهرة تحتفي ببعثة الكاراتيه

سفارة الإمارات في القاهرة تحتفي ببعثة الكاراتيه
28 يوليو 2022 17:41

دبي (الاتحاد)
استقبلت مريم خليفة الكعبي، سفير الإمارات بالقاهرة، بعثة الكاراتيه المشاركة في البطولة العربية، برئاسة الدكتور عبدالله سيف البادي، وحثت اللاعبين واللاعبات على اقتناص الميداليات الذهبية في جميع الأوزان، مؤكدة ضرورة بذل أقصى الجهد من أجل رفع علم الدولة في هذا المحفل العربي.
وتم تقديم درع الاتحاد للسفيرة تقديراً على هذه اللفتة، ونقل عبدالله البادي شكر وتقدير اللواء «م» ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، مشيراً في نفس الوقت إلى استعداد لاعبينا لتقديم أفضل المستويات في هذه النسخة.

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