أبوظبي المحطة الختامية في مسيرة فيتل مع الفورمولا-1

بودابست (د ب ا)

أعلن الألماني سيباستيان فيتل سائق أستون مارتين بطل العالم أربع مرات من قبل، اليوم الخميس أنه سيسدل الستار على مسيرته في نهاية الموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1- وأعرب أستون مارتين عن ثقته في أن فيتل 35/ عاما/ سيمدد عقده مع الفريق، لكن السائق الألماني قرر إسدال الستار على مسيرته في نوفمبر المقبل.

وكشف فيتل عن قرار الاعتزال في بودابست على هامش مشاركته في سباق جائزة المجر الكبرى مطلع الأسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن فيتل قوله اليوم الخميس «قرار الاعتزال كان من الصعب علي اتخاذه، لقد قضيت الكثير من الوقت في التفكير بشأنه».

وأضاف «في نهاية العام احتاج لقضاء المزيد من الوقت للتفكير مليا فيما سأركز عليه بعد ذلك».

وتوج فيتل بأربعة ألقاب متتالية في بطولة العالم مع ريد بول بين عامي 2010 و2013 ولم تنجح تجربته مع فيراري كما أن مسيرته مع أستون مارتين في الموسمين الماضيين لم يكتب لها النجاح.

وأشار السائق الألماني «من الواضح للغاية بالنسبة لي أنه كوني أب، أريد أن أقضي المزيد من الوقت مع عائلتي»، وأوضح «لكن اليوم لا يتعلق الأمر بالوداع، ولكن لكي أقول شكرا للجميع، ولاسيما الجماهير، التي بدون دعمها الشغوف، لم تكن فورمولا-1 لتبقى».

وفاز فيتل بـ53 سباق جائزة كبرى خلال مسيرته، وتم اعتباره على نطاق واسع خليفة للأسطورة مايكل شوماخر كبطل ألمانيا في سباقات السيارات.

وفي السنوات الأخيرة عمل فيتل على تحويل فورمولا-1 لسباقات صديقة للبيئة، وانتقد التجاوزات المهددة للطاقة، كما شارك في حملات من أجل حرية التعبير للسائقين.

وخلال سباق جائزة آذربيجان الكبرى للعام الحالي ارتدى فيتل قميصا حمل كلمات «أصدقاء» و«السلام» باللغة الروسية، كما ارتدى عصابة رأس بألوان علم أوكرانيا.

من جانبه قال لاورنس سترول مالك أستون مارتين «لقد أوضحنا له أننا نرغب في استمراره معنا في العام المقبل، لكنه في النهاية قام بما يشعر بأنه مناسب له ولعائلته، وبالطبع نحترم ذلك».

وأضاف «لقد شارك في بعض السباقات الرائعة لنا، وخلف الكواليس فإن خبرته وتمرسه مع مهندسينا كانت قيمة للغاية، إنه أحد أعظم سائقي فورمولا-1 على مر العصور، وكان شرفا لنا أن نتمكن من العمل معه».

وأشار فريق ريد بول عبر شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي «شكرا سيب، من أجل الأوقات العظيمة والألقاب الأربعة في بطولة العالم».

ويحتل فيتل المركز الرابع عشر في الترتيب العام لفئة السائقين، وسينهي مسيرته عبر سباق جائزة أبوظبي الكبرى 20 نوفمبر المقبل، خلال السباق رقم 300 في مسيرته.