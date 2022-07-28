بوجاتشار وصيف التصنيف العام لجولة فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)



وصلت جولة فرنسا 2022 إلى نهايتها بعد أداء مذهل قدَّمه تادي بوجاتشار نجم فريق الإمارات للدراجات، وحامل لقب النسختين الماضيتين، ليضمن فوزه بالمركز الثاني في التصنيف العام للجولة بعد فوز منافسه يوناس فينجيجارد (جامبو-فيزما) بلقب الجولة، بينما حلَّ جيرانت توماس (إينيوس-جرينادييرز) في المركز الثالث.

وفاز فريق الإمارات في جولة فرنسا لهذا العام بثلاث مراحل، ونال القميص الأبيض، فضلاً عن احتفاظه بالقميص الأصفر لخمسة أيام متتالية من الجولة.

وكانت جولة فرنسا 2022 قد شهدت انسحاب عدد من دراجي فريق الإمارات بسبب المرض أو الإصابة، بمن فيهم فيجارد ستيك لاينجن وجورج بينيت اللذان أصيبا بفيروس كوفيد-19، بينما انسحب مارك زولر بسبب مشاكل معدية، وتعرَّض رافال مايكا لإصابة عضلية.

ورغم ذلك، قدَّم نجوم فريق الإمارات أداء قوياً وبذلوا قصارى جهودهم في السباق نحو باريس، وهم يتطلعون الآن إلى استعادة اللقب في جولة فرنسا 2023.

وتعليقاً على النتيجة، قال تادي بوجاتشار: «كانت الجولة لهذا العام مذهلة جداً، ولاسيما بالنسبة إلى جمهور رياضة الدراجات الذي استمتع بعروض مذهلة طوال مراحل الجولة كما كنا نأمل. فاز منافسي يوناس بلقب الجولة بجدارة، إذ أثبت أنه كان الدراج الأقوى الأمر الذي يزيدني عزيمة وإصراراً على العودة في العام المقبل لانتزاع اللقب منه».