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الرياضي

بوجبا مهدد بالغياب عن المونديال

بوجبا مهدد بالغياب عن المونديال
28 يوليو 2022 15:05

أنور إبراهيم (القاهرة)

تزايد القلق بشأن النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا «29 عاماً»، بعد الإصابة التي لحقت به في تدريبات فريقه الجديد يوفينتوس الإيطالي والمنتقل إليه حديثاً من مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ تعرض لإصابة قوية في ركبته اليمنى سيجري بسببها جراحة قد تبعده عن الملاعب لمدة قد لا تقل عن 4 أشهر، ما يعني عدم مشاركته منتخب بلاده في مونديال قطر في شهر نوفمبر القادم. 

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ولم يصدر عن «السيدة العجوز» حتى الآن أي بيان يوضح طبيعة الإصابة ومدة علاجها على وجه الدقة، غير أن صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، ذكرت أن النادي الإيطالي يسير في اتجاه إجراء جراحة، ويعتبر هذا الخيار هو الطريق الأقصر والأكثر أمناً، وحتى وإن أبعده عن المونديال. 

وأضافت الصحيفة: إن معنى إجراء هذه الجراحة للنجم الفرنسي، ابتعاده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر، بحيث تكون عودته في نهاية العام، غير أن مصادر صحفية أخرى اختلفت في تحديد مدة ابتعاد بوجبا عن الملاعب، فحددها البعض بشهر وحددها البعض الآخر بشهرين وحددها آخرون بثلاثة أشهر، وحددتها لاجازيتا ديللو سبورت بأربعة أشهر.
وتعتبر إصابة بوجبا في هذا التوقيت ضربة قاصمة للفرنسي ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب «الديوك»، الذي يعتبر نجم خط وسط الفريق، قائداً لا غنى عنه ويعتمد عليه بصورة كبير، بصرف النظر عن مستواه مع النادي الذي يلعب له.
ولم يلعب بوجبا مع المنتخب منذ مارس الماضي، حيث لم يحضر معسكر مباريات يونيو الماضي، بسبب الإصابة أيضاً.
ويتواجد يوفينتوس حالياً في الولايات المتحدة الأميركية في معسكر استعداداً للموسم الجديد، حيث لعب مباراتين، الأولى ضد برشلونة وانتهت بالتعادل 2/2 والثانية ضد شيفاس المكسيكي «2/صفر»، ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد يوم الأحد القادم في ختام رحلته الأميركية.

بوجبا
يوفنتوس
مانشستر يونايتد
ديدييه ديشامب
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