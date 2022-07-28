فيتل يودع الفورمولا-1 بـ 122 منصة تتويج

حلبة المجر (أ ف ب)

أعلن سائق أستون مارتن الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات في الفورمولا-1، اعتزاله في نهاية العام الحالي، منهياً مسيرة طويلة على الحلبات مكللة بالنجاحات.

وقال فيتل (35 عاماً) «لقد حظيت بامتياز العمل مع العديد من الأشخاص الرائعين في الفورمولا -1 على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، وهناك الكثير لذكرهم وشكرهم». ويغادر بطل العالم مع ريد بول بين عامي 2010 و2013 الفئة الأولى بعد 15 عاماً فاز خلالها بـ53 سباقاً وصعد إلى منصة التتويج 122 مرة وانطلق من المركز الأوّل في 57 جائزة كبرى.