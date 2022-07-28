منتخب شباب السلة يستهل مشواره الخليجي بلقاء البحرين



علي معالي (دبي)

تنطلق الجمعة منافسات البطولة الخليجية لكرة السلة للشباب تحت 18 عاماً، على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل في دبي، بمشاركة 6 منتخبات، هي الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان وقطر، حيث تتنافس على لقب البطولة وبطاقتي تأهل إلى نهائيات كأس آسيا، المقررة في إيران من 21 إلى 28 أغسطس المقبل.

يبدأ منتخبنا الوطني مشواره في التصفيات بلقاء البحرين في السادسة والربع مساء، ويسبقها مباراة السعودية مع عمان، وتختتم مباريات اليوم الأول بلقاء قطر مع الكويت، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى للمربع الذهبي، على أن يتأهل لنهائيات آسيا البطل والوصيف فقط.

وتعتبر المباراة الأولى غامضة للغاية لمنتخبنا، حيث يلتقي شقيقه البحريني، الذي لم يظهر في أي مباراة خارجية حتى الآن، بعكس السعودية والكويت وقطر ومنتخبنا، حيث خاضوا معاً منذ فترة قصيرة منافسات البطولة العربية التي جرت في القاهرة، وتابعها مدربو الفرق الخليجية الأخرى التي لم تشارك لتضع لمساتها أثناء المشاركة الخليجية.

يقود منتخبنا الجهاز الفني المكون من سالم عتيق مدربا ويعاونه أيوب أحمد وجاسم عبدالرضا، إضافة إلى تواجد المدير الفني للمنتخبات الدكتور منير بن الحبيب، ووضع سالم عتيق كافة الخطط المناسبة للمباراة الافتتاحية التي تعتبر عنق زجاجة مهماً لـ «الأبيض»، معتمداً على مجموعة من لاعبيه الذين خضعوا خلال الفترات الماضية إلى معسكرات داخلية ومشاركة في بطولة عربية.

ويقود الفريق في أرض الملعب الموهبة المتميزة عبدالعزيز خليفة «عزوز» هداف البطولة العربية الأخيرة برصيد 117 نقطة، والذي عبر عن تفاؤله بما يبذله مع زملاؤه في التدريبات، قائلاً: «هدفنا أن نظهر بالشكل اللائق والمناسب في النسخة الخليجية التي تدفعنا إلى آسيا، وعلينا أن نخوض كل مباراة على حدة، أملاً في الوصول للمربع الذهبي، وبعدها يكون هناك تفكير آخر».

وأضاف:«تم الاستعداد بشكل مناسب من خلال حالة التركيز الكبيرة لدى اللاعبين والجهاز الفني، ورغبتنا في استمرار صحوة السلة الإماراتية التي ظهرت من خلال الفوز بذهبية الألعاب الخليجية مؤخراً، وندعو الجماهير إلى التواجد في البطولة لدعمنا معنوياً».