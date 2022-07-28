الجمعة 29 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بني ياس تستضيف ودية غانا وسويسرا المونديالية

بني ياس تستضيف ودية غانا وسويسرا المونديالية
28 يوليو 2022 13:48

أكرا (رويترز) 

سيلتقي منتخب غانا مع نظيره السويسري في مباراة ودية في الإمارات استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم التي ستقام في قطر، وقال الاتحاد الغاني لكرة القدم اليوم إن المباراة ستقام بين الفريقين في ملعب بني ياس بأبوظبي 17 نوفمبر المقبل أي بعد أيام فقط من التجمع استعدادا لخوض النهائيات العالمية.

أخبار ذات صلة
فودن: هالاند مرعب لا يمكن إيقافه
تيباس يحذر «البارسا» من «إساءة» معاملة دي يونج

وسيبدأ انضمام اللاعبين الدوليين لمنتخبات بلادهم في 13 نوفمبر مع توقف بطولات الدوري المحلية لإفساح المجال أمام البطولة العالمية التي يشارك فيها 32 منتخبا وتقام ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.
وللاستعداد للنهائيات سيتوجه منتخب غانا إلى أبوظبي قبل البطولة، وفي النهائيات سيلعب منتخب غانا ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات البرتغال وكوريا الجنوبية وأوروجواي، وسينافس منتخب سويسرا ضمن المجوعة السابعة إلى جانب البرازيل والكاميرون وصربيا. 

منتخب غانا
منتخب سويسرا
كأس العالم 2022
أبوظبي
آخر الأخبار
فودن: هالاند مرعب لا يمكن إيقافه
الرياضي
فودن: هالاند مرعب لا يمكن إيقافه
اليوم 11:13
وزير الدفاع البريطاني يؤيد تولي تراس رئاسة الوزراء
عربي ودولي
وزير الدفاع البريطاني يؤيد تولي تراس رئاسة الوزراء
اليوم 11:01
تيباس يحذر «البارسا» من «إساءة» معاملة دي يونج
الرياضي
تيباس يحذر «البارسا» من «إساءة» معاملة دي يونج
اليوم 10:59
ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة بفيروس كورونا
عربي ودولي
ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة بفيروس كورونا
اليوم 10:57
خبيرة تغذية تنصح هذه فئات بعدم تناول اللحوم
دنيا
خبيرة تغذية تنصح هذه الفئات بعدم تناول اللحوم
اليوم 10:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©